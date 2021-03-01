***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.03.2021 10:17
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesini takiben, 26 Şubat 2021 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu görünümünü ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+
Durağan
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
BB-
Durağan
Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Finansal Dayanıklılık
b+
Destek
4
Ulusal
AA (tur)
Durağan
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913852
BIST
13:151.500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 28,72
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.503
En Düşük
1.491
13:157,3232
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1017
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2996
13:158,8216
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1478
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,8077
13:15411,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,37
|Açılış
|: 411,94
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
410,91
BIST En Aktif Hisseler13:13
|ITTFH
|2,75
|29.255.944
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.837.863
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.233.048
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|11.918.768
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,37
|40.884.530
|% -4,44
|
|GSRAY
|4,12
|154.011.947
|% -3,51
|
|SISE
|7,54
|1.365.631.877
|% 5,75
|
|THYAO
|13,83
|853.879.741
|% 2,52
|
|KOZAL
|131,70
|659.593.302
|% 1,93
|
|GARAN
|9,00
|646.877.996
|% 0,90
|
|GUBRF
|81,75
|468.066.866
|% 2,44
|
|SISE
|7,54
|1.365.631.877
|% 5,75
|
|EKGYO
|2,28
|209.055.281
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|646.877.996
|% 0,90
|
|IHLAS
|0,91
|64.718.175
|% 3,41
|
|TSKB
|1,68
|107.092.209
|% 1,82
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3154
|7,3177
|% -1,44
|
|Euro
|8,8100
|8,8158
|% -1,71
|
|Sterlin
|10,1984
|10,2495
|% -1,09
|
|Frank
|8,0123
|8,0606
|% -1,45
|
|Riyal
|1,9504
|1,9602
|% -1,18
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|19,18
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-55,00
|
|Tam
|2.728
|2.797
|-50,17
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|-24,27
|
|Çeyrek
|661
|677
|-12,14
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,87
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,90
|