Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

01.03.2021 10:17



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesini takiben, 26 Şubat 2021 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu görünümünü ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm

Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+
Durağan

Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
BB-
Durağan

Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B

Finansal Dayanıklılık
b+

Destek
4

Ulusal 
AA (tur)
Durağan

Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913852


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:151.500
Değişim :  1,95% |  28,72
Açılış :  1.492  
Önceki Kapanış :  1.471  
En Yüksek
1.503 En Düşük
1.491
BIST En Aktif Hisseler13:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ITTFH 2,75 29.255.944 % 10,00  
KONYA 1.280,40 44.837.863 % 10,00  
TURGG 165,00 34.233.048 % 10,00  
DYOBY 14,52 11.918.768 % 10,00  
INTEM 51,70 1.304.184 % 10,00  
daha fazla
13:13 Alış Satış %  
Dolar 7,3154 7,3177 % -1,44  
Euro 8,8100 8,8158 % -1,71  
Sterlin 10,1984 10,2495 % -1,09  
Frank 8,0123 8,0606 % -1,45  
Riyal 1,9504 1,9602 % -1,18  
daha fazla
13:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.746 19,18  
Altın Gr. 412 412 -0,18  
Cumhuriyet 2.739 2.781 -55,00  
Tam 2.728 2.797 -50,17  
Yarım 1.319 1.353 -24,27  
Çeyrek 661 677 -12,14  
Gümüş.Ons 26,82 26,87 0,30  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,01  
B. Petrol 65,33 65,33 0,90  
Seans Raporu 13:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru