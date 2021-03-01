***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesini takiben, 26 Şubat 2021 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu görünümünü ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:NotGörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+DurağanUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuBB-DurağanKısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Dayanıklılıkb+DestekUlusalAA (tur)DurağanSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913852BIST