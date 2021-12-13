***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2021 15:07
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmesini takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu görünümünü ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu görünümünü "Negatif" olarak revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+
Negatif
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
BB-
Negatif
Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Finansal Dayanıklılık
b+
Ulusal
AA (tur)
Durağan
Hissedar Destek Notu
b+
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982896
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,7898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0147
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8625
En Düşük
14,7728
18:0516,7513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0324
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7966
En Düşük
16,6925
18:05845,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,82
|Açılış
|: 845,32
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7868
|14,7898
|% -0,10
|
|Euro
|16,7085
|16,7513
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,63
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,40
|