***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 09:46
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme notunu "BB-"den "B+"ya ülke tavan notunu ise "BB-"den "B+"ya düşürmüş "Negatif" olan kredi görünümünü teyit etmiştir. Bu kararı takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notunu "B+"dan "B"ye ve Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notunu "BB-"den "B+"ya revize etmiştir. Ek olarak, Banka'nın Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller notunu "B+"dan "B"ye düşürmüştür.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm
Uzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notu
B
Negatif
Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu
B+
Negatif
Kısa Vadeli YP ve TL İhraççı Temerrüt Notu
B
Finansal Kapasite
b+
Negatif Not Derecelendirme Riski
Ulusal
AA (tur)
Durağan
Hissedar Destek Notu
b
Uzun Vadeli / Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borçlanma
B
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004977
BIST
10:401.933
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -19,72
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.946
En Düşük
1.912
10:4013,8889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0934
|Açılış
|: 13,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8900
|
14,1043
En Düşük
13,8157
10:4015,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0262
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
10:40848,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 9,63
|Açılış
|: 848,34
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler10:40
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,06
|38.907.245
|% 8,95
|
|OZKGY
|7,06
|38.907.245
|% 8,95
|
|SANEL
|8,13
|2.515.196
|% 8,40
|
|CEOEM
|14,63
|11.231.424
|% 7,81
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|PKENT
|390,00
|4.675.474
|% -8,02
|
|THYAO
|26,60
|848.469.853
|% -2,56
|
|EREGL
|31,04
|497.674.284
|% -0,39
|
|ASELS
|21,22
|312.856.915
|% 3,31
|
|KRDMD
|11,34
|281.385.820
|% 0,18
|
|SASA
|47,24
|226.191.881
|% 2,03
|
|ADESE
|0,70
|43.586.418
|% 7,69
|
|EKGYO
|2,00
|82.634.004
|% -1,96
|
|YKBNK
|3,61
|131.152.966
|% -1,63
|
|KLGYO
|0,86
|29.224.789
|% -2,27
|
|HUNER
|2,56
|84.030.170
|% -4,12
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8814
|13,8959
|% 0,73
|
|Euro
|15,5789
|15,6299
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,5317
|18,6246
|% 0,46
|
|Frank
|14,9489
|15,0389
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6939
|3,7124
|% 0,74
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,59
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|