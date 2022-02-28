***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme notunu "BB-"den "B+"ya ülke tavan notunu ise "BB-"den "B+"ya düşürmüş "Negatif" olan kredi görünümünü teyit etmiştir. Bu kararı takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notunu "B+"dan "B"ye ve Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notunu "BB-"den "B+"ya revize etmiştir. Ek olarak, Banka'nın Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller notunu "B+"dan "B"ye düşürmüştür.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:NotGörünümUzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt NotuNegatifUzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt NotuB+NegatifKısa Vadeli YP ve TL İhraççı Temerrüt NotuFinansal Kapasiteb+Negatif Not Derecelendirme RiskiUlusalAA (tur)DurağanHissedar Destek NotuUzun Vadeli / Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız BorçlanmaSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004977BIST