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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.02.2022 09:46
***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme notunu "BB-"den "B+"ya ülke tavan notunu ise "BB-"den "B+"ya düşürmüş "Negatif" olan kredi görünümünü teyit etmiştir. Bu kararı takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notunu "B+"dan "B"ye ve Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notunu "BB-"den "B+"ya revize etmiştir. Ek olarak, Banka'nın Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller notunu "B+"dan "B"ye düşürmüştür.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm

Uzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notu
B
Negatif

Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu
B+
Negatif

Kısa Vadeli YP ve TL İhraççı Temerrüt Notu
B

Finansal Kapasite
b+
Negatif Not Derecelendirme Riski

Ulusal
AA (tur)
Durağan

Hissedar Destek Notu
b

Uzun Vadeli / Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borçlanma
B

Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004977


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OZKGY 7,06 38.907.245 % 8,95  
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Tam 5.590 5.732 -474,37  
Yarım 2.702 2.773 -229,47  
Çeyrek 1.355 1.386 -114,73  
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