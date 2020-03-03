***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 15:13
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız
Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2020 tarih ve 6145/43 sayılı kararı ile Euro ve ABD Doları cinsinden olmak üzere, 367 güne kadar Sendikasyon Kredisi sağlanmasına ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823913
BIST
16:31110.060
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 2.749,91
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
16:316,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
16:316,8553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8401
16:31317,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,35
|Açılış
|: 317,35
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.171.578
|% 19,83
|
|TKNSA
|7,90
|131.899.685
|% 17,38
|
|CRFSA
|6,70
|40.110.589
|% 16,93
|
|SONME
|6,11
|5.517.781
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.061.890
|% 14,83
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|8.908.314
|% -6,35
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|HUBVC
|27,98
|11.180.162
|% -5,35
|
|GYHOL
|21,88
|10.852.779
|% -4,70
|
|THYAO
|12,14
|933.192.362
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,53
|296.685.234
|% 5,86
|
|PETKM
|3,78
|235.998.789
|% 1,89
|
|HALKB
|6,25
|228.637.632
|% 2,80
|
|ODAS
|2,09
|202.397.808
|% 1,95
|
|IHLGM
|1,36
|200.264.013
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,16
|150.950.111
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,53
|296.685.234
|% 5,86
|
|ODAS
|2,09
|202.397.808
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,47
|101.806.005
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8502
|7,8895
|% 0,12
|
|Frank
|6,4071
|6,4457
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6378
|1,6460
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.602
|15,85
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,09
|
|Cumhuriyet
|2.111
|2.143
|-3,00
|
|Tam
|2.100
|2.152
|-5,09
|
|Yarım
|1.015
|1.041
|-2,46
|
|Çeyrek
|509
|521
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,84
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,03
|
|B. Petrol
|52,92
|52,92
|1,02
|
Seans Raporu
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16:39DARDL
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16:35ARENA
Yüzde 6.97 oranında artışla 11.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 476 adet işlem
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16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2389, 68 artarak (% 2.36 ) 103, 503