***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 11:27
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın İnsan Kaynakları Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr.Nilsen Altıntaş 31.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833502
BIST
14:1689.149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.089,61
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.039
14:166,5697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0058
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5557
14:167,1879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0739
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
14:16337,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -5,61
|Açılış
|: 337,70
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|7,26
|9.503.791
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.497.561
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|SAFKR
|2,64
|436.575
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.124.151
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|16.661.161
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|OZRDN
|1,95
|51.947
|% -7,14
|
|QNBFL
|104,50
|4.445.269
|% -6,70
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|ECILC
|4,85
|507.597.482
|% 5,90
|
|GARAN
|8,23
|413.280.327
|% 2,36
|
|THYAO
|8,98
|381.639.349
|% 2,98
|
|PGSUS
|32,92
|301.224.162
|% 5,85
|
|ASELS
|23,62
|279.688.777
|% 1,64
|
|ECILC
|4,85
|507.597.482
|% 5,90
|
|IHLGM
|1,01
|83.075.005
|% 5,21
|
|GSRAY
|2,15
|165.968.276
|% 6,44
|
|YKBNK
|1,88
|146.794.320
|% 0,53
|
|GARAN
|8,23
|413.280.327
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0871
|8,1276
|% -0,69
|
|Frank
|6,7708
|6,8116
|% -0,88
|
|Riyal
|1,7403
|1,7491
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.602
|-20,67
|
|Altın Gr.
|337
|338
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,91
|13,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,51
|27,51
|1,09
|