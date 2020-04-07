***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız tarafından, yurtdışı havale akımından kaynaklanan nakit akışına dayalı menkul kıymet ihracına yönelik borçlanma programı çerçevesinde kurulan "Stichting TEB Diversified Payment Rights" ve "TEB Diversified Payment Rights S.A." unvanlı şirketlerin tasfiye edilmesine yönelik yönetim kurulu karar alındığı hususu 19 Temmuz 2019 tarihinde kamuya açıklanmıştır.Söz konusu şirketlerden "Stichting TEB Diversified Payment Rights" unvanlı şirketin tasfiye işleminin tamamlandığı hususu bugün itibarıyla tarafımıza bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835942BIST