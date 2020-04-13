***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 09:43
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bade Sipahioğlu Işık 13.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere İnsan Kaynakları Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837355
BIST
11:0896.317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -154,45
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.566
En Düşük
95.019
11:086,7694
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0723
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
11:087,4024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0872
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
11:08368,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,60
|Açılış
|: 368,08
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.144.896
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.660.755
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.095.779
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ETYAT
|1,28
|2.041.894
|% -9,86
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|IZTAR
|2,85
|64.555
|% -6,25
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|THYAO
|10,08
|523.781.698
|% 2,86
|
|PGSUS
|54,90
|399.247.086
|% 7,75
|
|GARAN
|8,52
|278.918.333
|% -1,27
|
|ASELS
|25,02
|115.423.912
|% -0,32
|
|TSPOR
|4,48
|99.795.211
|% 4,19
|
|CEMAS
|0,98
|52.513.114
|% 4,26
|
|THYAO
|10,08
|523.781.698
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,03
|95.916.894
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,64
|26.737.182
|% 3,23
|
|IEYHO
|0,60
|23.130.884
|% 9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4328
|8,4751
|% 1,41
|
|Frank
|6,9808
|7,0228
|% 1,08
|
|Riyal
|1,7938
|1,8028
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.692
|4,95
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,24
|
|Cumhuriyet
|2.354
|2.409
|29,60
|
|Tam
|2.419
|2.479
|34,10
|
|Yarım
|1.177
|1.207
|14,80
|
|Çeyrek
|590
|603
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,25
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|31,05
|31,05
|-0,43
|