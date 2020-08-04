TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0402
|9,0856
|% -0,21
|Frank
|7,5515
|7,5970
|% 0,14
|Riyal
|1,8457
|1,8550
|% -0,08
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|18,43
|Altın Gr.
|445
|445
|3,34
|Cumhuriyet
|2.912
|2.951
|0,70
|Tam
|3.000
|3.037
|0,80
|Yarım
|1.456
|1.480
|0,40
|Çeyrek
|730
|742
|0,20
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|1,09
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,66
|0,22
|B. Petrol
|44,31
|44,31
|0,16
Seans Raporu
- 17:59AVTUR Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
- 17:58TEKTU Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
- 17:57YUNSA Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
- 17:56XU100 Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de