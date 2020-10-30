***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız 30 Ekim 2020 tarihinde, uluslararası bankalardan 367 gün vadeli 250.000.000,- Avro ve 41.500.000,- ABD Doları olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 335.000.000,- ABD Doları sendikasyon kredisi sağlamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti Euro dilim için Euribor+ %2.25 ve ABD Doları dilim için Libor+%2.50'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884959BIST