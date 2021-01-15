***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 14:04
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız 15 Ocak 2021 tarihinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 367 gün vadeli yaklaşık 58.000.000,- ABD Doları kredi anlaşması imzalamıştır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağlanan fonlama küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının finansmanı için kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902577
BIST
16:031.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -17,37
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.525
16:037,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
16:039,0239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0556
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
16:03440,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,44
|Açılış
|: 440,98
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler16:01
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.983.275
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|CRFSA
|73,15
|25.827.329
|% -5,49
|
|RAYSG
|16,00
|4.808.939
|% -5,44
|
|SISE
|7,83
|2.410.347.023
|% 1,29
|
|KOZAL
|112,90
|1.602.338.972
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,48
|1.332.892.773
|% 0,00
|
|THYAO
|13,21
|1.319.574.666
|% -0,38
|
|TCELL
|16,65
|573.878.693
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,48
|1.332.892.773
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,37
|225.073.536
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,97
|141.595.013
|% -1,01
|
|ODAS
|3,73
|251.985.086
|% -2,36
|
|HLGYO
|3,39
|179.285.430
|% 0,00
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4393
|7,4442
|% 1,13
|
|Euro
|9,0197
|9,0268
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,0845
|10,1351
|% 0,33
|
|Frank
|8,3243
|8,3744
|% 0,72
|
|Riyal
|1,9732
|1,9831
|% 0,84
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|2,21
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|11,05
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|5,35
|
|Çeyrek
|704
|721
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,80
|