***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız 15 Ocak 2021 tarihinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 367 gün vadeli yaklaşık 58.000.000,- ABD Doları kredi anlaşması imzalamıştır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağlanan fonlama küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının finansmanı için kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902577BIST