***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 12:17
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetleri Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kubilay Güler, 30.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik nedeniyle ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945019
BIST
13:471.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,71
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
13:478,6841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0498
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6675
13:4710,3283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0693
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3116
13:47491,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,00
|Açılış
|: 491,56
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler13:47
|FADE
|22,44
|56.822.138
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|2.142.020
|% 10,00
|
|KENT
|247,50
|753.885
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.704.112
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.961.968
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.267.687
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,86
|13.388.993
|% -9,95
|
|DENGE
|2,84
|1.014.817
|% -7,49
|
|VANGD
|5,49
|23.191.516
|% -5,51
|
|SAMAT
|4,50
|9.944.535
|% -5,26
|
|GARAN
|8,35
|871.347.176
|% 1,21
|
|THYAO
|13,47
|561.316.751
|% 0,60
|
|KUTPO
|62,65
|398.641.448
|% 4,85
|
|EREGL
|18,19
|252.059.749
|% -0,44
|
|AKBNK
|5,31
|248.764.374
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,90
|212.658.949
|% -1,04
|
|GARAN
|8,35
|871.347.176
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,17
|218.264.476
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,31
|248.764.374
|% -0,19
|
|SKBNK
|1,07
|44.936.404
|% 0,00
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6806
|8,6841
|% -0,57
|
|Euro
|10,3203
|10,3283
|% -0,67
|
|Sterlin
|12,0170
|12,0773
|% -0,29
|
|Frank
|9,3840
|9,4405
|% -0,61
|
|Riyal
|2,3114
|2,3230
|% -0,44
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-3,13
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|3.256
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.241
|3.323
|-4,36
|
|Yarım
|1.567
|1.607
|-2,11
|
|Çeyrek
|786
|804
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,57
|