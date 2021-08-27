***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız 27 Ağustos 2021 tarihinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 50.000.000,- ABD Doları işbirliği anlaşması imzalamıştır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yapılan anlaşma dış ticaretin desteklenmesi amaçlı kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960770BIST