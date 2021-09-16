***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2021 14:29
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız
Yönetim Kurulu'nun 16 Eylül 2021 tarih ve 6445/131 sayılı kararı ile Euro ve ABD Doları cinsinden olmak üzere, 367 güne kadar Sendikasyon Kredisi sağlanmasına ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964079
BIST
14:481.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
14:488,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0790
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
14:4810,1470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0881
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
14:48486,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,23
|Açılış
|: 486,75
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler14:48
|TEZOL
|18,44
|12.430.220
|% 9,96
|
|UNLU
|5,90
|91.254.950
|% 7,66
|
|AKYHO
|2,64
|22.220.194
|% 6,88
|
|BASGZ
|25,10
|78.410.458
|% 3,38
|
|SELVA
|8,46
|23.794.204
|% 3,05
|
|KTSKR
|65,85
|20.855.378
|% -8,67
|
|MEDTR
|39,04
|14.652.421
|% -3,84
|
|EGEPO
|6,08
|25.086.144
|% -3,80
|
|ORCAY
|17,90
|125.211.197
|% -2,98
|
|VBTYZ
|21,64
|15.140.638
|% -2,08
|
|YEOTK
|52,05
|366.873.506
|% 0,48
|
|ORCAY
|17,90
|125.211.197
|% -2,98
|
|GENIL
|13,96
|51.774.472
|% 0,43
|
|KZBGY
|26,10
|43.317.267
|% 0,38
|
|GESAN
|23,90
|32.186.782
|% -0,58
|
|YEOTK
|52,05
|366.873.506
|% 0,48
|
|ORCAY
|17,90
|125.211.197
|% -2,98
|
|EGEPO
|6,08
|25.086.144
|% -3,80
|
|BRLSM
|10,02
|25.372.984
|% -0,79
|
|TEZOL
|18,44
|12.430.220
|% 9,96
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6016
|8,6048
|% 0,93
|
|Euro
|10,1433
|10,1470
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,8291
|11,8884
|% 0,93
|
|Frank
|9,2304
|9,2860
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2865
|2,2980
|% 0,91
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|5,42
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,21
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|29,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|29,17
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|14,11
|
|Çeyrek
|777
|794
|7,05
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,98
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|-0,34
|
Seans Raporu
14:48
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14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TAVHL
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14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 91 artarak (% 0.07 ) 1, 244
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14:57
UNLU, TEZOL, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:57
ISKPL, SERVE, DENGE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:56RTALB
Yüzde 6.41 oranında artışla 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 156, 662 adet işlem