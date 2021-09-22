***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2021 12:40
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jean Paul SABET'in istifası dolayısıyla Yönetim Kurulunda boşalan Üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince ve ilk genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Fransız uyruklu Sandrine FERDANE atanmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyesi François Andre Jesualdo BENAROYA Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964828
BIST
12:341.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
12:348,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0295
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6567
En Düşük
8,6023
12:3410,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
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|Açılış
|: 10,1350
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|Önceki Kapanış
|: 10,1300
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|Açılış
|: 494,07
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|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler12:32
|YEOTK
|60,50
|18.190.475
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|854.958
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.618.444
|% 9,97
|
|UNLU
|6,36
|86.938.766
|% 9,47
|
|BURCE
|22,44
|13.292.568
|% 8,20
|
|AVGYO
|2,23
|53.052.549
|% -9,72
|
|AKYHO
|2,58
|20.525.848
|% -8,83
|
|NIBAS
|8,99
|8.765.635
|% -5,27
|
|BJKAS
|6,46
|92.303.757
|% -4,58
|
|DOBUR
|21,10
|286.636
|% -4,09
|
|THYAO
|13,11
|532.720.653
|% 0,46
|
|EREGL
|16,47
|378.297.331
|% 2,55
|
|GARAN
|9,29
|337.787.369
|% 1,20
|
|KRDMD
|6,40
|334.653.434
|% 1,43
|
|TEZOL
|17,35
|330.947.063
|% 2,97
|
|YKBNK
|2,40
|145.038.111
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,40
|334.653.434
|% 1,43
|
|THYAO
|13,11
|532.720.653
|% 0,46
|
|IZMDC
|2,39
|90.885.890
|% 2,14
|
|PETKM
|6,24
|232.005.275
|% 1,79
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6540
|8,6566
|% 0,34
|
|Euro
|10,1585
|10,1643
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,7628
|11,8218
|% 0,11
|
|Frank
|9,3429
|9,3991
|% 0,42
|
|Riyal
|2,3007
|2,3123
|% 0,32
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,38
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,82
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|3,00
|
|Tam
|3.254
|3.336
|4,68
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|2,26
|
|Çeyrek
|789
|807
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,08
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|1,08
|