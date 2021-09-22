***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jean Paul SABET'in istifası dolayısıyla Yönetim Kurulunda boşalan Üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince ve ilk genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Fransız uyruklu Sandrine FERDANE atanmıştır.- Yönetim Kurulu Üyesi François Andre Jesualdo BENAROYA Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964828BIST