***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız 27 Ekim 2021 tarihinde, uluslararası bankalardan 367 gün vadeli 230.500.000,- Avro ve 113.000.000,- ABD Doları olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro dilim için Euribor+ %1.75 ve ABD Doları dilim için Libor+%2.15 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973121BIST