***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2021 09:04
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız 27 Ekim 2021 tarihinde, uluslararası bankalardan 367 gün vadeli 230.500.000,- Avro ve 113.000.000,- ABD Doları olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro dilim için Euribor+ %1.75 ve ABD Doları dilim için Libor+%2.15 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973121
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0169
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,5532
En Düşük
9,5185
12:3511,1444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0036
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1654
En Düşük
11,1178
12:35550,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,24
|Açılış
|: 550,79
|
|Önceki Kapanış
|: 551,02
|
552,81
En Düşük
549,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5393
|9,5444
|% 0,18
|
|Euro
|11,1329
|11,1444
|% -0,03
|
|Sterlin
|13,1096
|13,1754
|% 0,06
|
|Frank
|10,4175
|10,4802
|% 0,12
|
|Riyal
|2,5355
|2,5482
|% 0,13
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-2,39
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,71
|83,71
|0,05
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:56
DOBUR, AKFGY, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
TIRE, KTSKR, GOODY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
ATATP, EGSER, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
DIRIT, ZRGYO, SARKY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
KTSKR, GOODY, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında