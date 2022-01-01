***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere- Bankamız Kurumsal Bankacılık Grubu ile Kurumsal Yatırım Bankacılığı Grubu birleştirilerek ismi "Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Grubu" olarak belirlenmiştir.- Kurumsal Yatırım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Abidin Yenidoğan'ın unvanı "Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987563BIST