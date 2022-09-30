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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2022 16:36
***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

İnsan Kaynakları Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu Işık 30.09.2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066364


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Altın Ons 1.671 1.672 10,90  
Altın Gr. 994 994 6,35  
Cumhuriyet 6.651 6.752 72,00  
Tam 6.687 6.756 24,00  
Yarım 3.253 3.302 11,00  
Çeyrek 1.632 1.652 6,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,16 0,32  
Gümüş Gr. 11,40 11,41 0,19  
B. Petrol 86,45 86,45 -0,73  
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