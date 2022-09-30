***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 16:36
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İnsan Kaynakları Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu Işık 30.09.2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066364
BIST
17:043.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 16,29
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:0418,5110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:0418,0890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0684
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:04994,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,13
|Açılış
|: 994,05
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BFREN
|1.529,40
|50.118.404
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.946.469
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|480.897.836
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,10
|2.533.730.158
|% -8,27
|
|ELITE
|25,44
|31.064.745
|% -5,71
|
|PENTA
|386,80
|22.152.414
|% -5,54
|
|KZBGY
|20,30
|212.715.468
|% -4,96
|
|THYAO
|68,55
|2.627.488.297
|% -0,07
|
|ISGYO
|6,10
|2.533.730.158
|% -8,27
|
|SASA
|68,85
|2.209.123.028
|% 4,56
|
|ASELS
|29,28
|1.634.719.277
|% -2,07
|
|ALARK
|57,60
|1.562.593.684
|% 2,31
|
|ISGYO
|6,10
|2.533.730.158
|% -8,27
|
|EKGYO
|3,85
|1.328.443.008
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,10
|1.313.958.679
|% 1,00
|
|ODAS
|6,17
|1.129.409.529
|% 3,87
|
|TSKB
|2,44
|444.642.128
|% -2,79
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4972
|18,5110
|% 0,03
|
|Euro
|18,0786
|18,0890
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,5362
|20,6392
|% 0,13
|
|Frank
|18,8386
|18,9521
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9093
|4,9339
|% 0,02
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|10,90
|
|Altın Gr.
|994
|994
|6,35
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|72,00
|
|Tam
|6.687
|6.756
|24,00
|
|Yarım
|3.253
|3.302
|11,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,19
|
|B. Petrol
|86,45
|86,45
|-0,73
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19NTGAZ
Yüzde 4.85 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 414, 789 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 41 kaybederek (% -0.07 ) 3, 438
-
17:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISGYO, EKGYO, YKBNK
-
17:18XU100
Endeks 3, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 39, 089.00 milyon TL de
-
17:18KAPLM
Yüzde 4.19 oranında artışla 73.30 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 071 adet işlem