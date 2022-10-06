***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Finansman A.Ş.'nin mevcut paylarının %86'sı BNP Paribas Personal Finance ve %14'ü TEB Holding A.Ş.'ye ait olup, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile imzalamış olduğu 06/10/2022 tarihli Mutabakat Metni uyarınca, TEB Finansman A.Ş.'nin paylarının tamamının (%100), geçerliliği BDDK, Rekabet Kurumu ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilgili yasal otoritelere başvuruların/bilgilendirmelerin yapılması ve/veya gerekli onayların tamamlanmasına tabi olmak kaydıyla, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından devralınması ("Planlanan İşlem") hususunda mutabık kalınmış olduğunu bilgilerinize sunarız.Söz konusu işlem grup içi yeniden yapılandırma kapsamında olup, Planlanan İşlem'in tamamlanması akabinde, TEB Finansman A.Ş.'nin tek pay sahibi Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068453BIST