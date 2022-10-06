***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2022 18:15
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Finansman A.Ş.'nin mevcut paylarının %86'sı BNP Paribas Personal Finance ve %14'ü TEB Holding A.Ş.'ye ait olup, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile imzalamış olduğu 06/10/2022 tarihli Mutabakat Metni uyarınca, TEB Finansman A.Ş.'nin paylarının tamamının (%100), geçerliliği BDDK, Rekabet Kurumu ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilgili yasal otoritelere başvuruların/bilgilendirmelerin yapılması ve/veya gerekli onayların tamamlanmasına tabi olmak kaydıyla, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından devralınması ("Planlanan İşlem") hususunda mutabık kalınmış olduğunu bilgilerinize sunarız.
Söz konusu işlem grup içi yeniden yapılandırma kapsamında olup, Planlanan İşlem'in tamamlanması akabinde, TEB Finansman A.Ş.'nin tek pay sahibi Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068453
BIST
11:013.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 9,67
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.580
En Düşük
3.549
11:0118,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
11:0118,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1462
11:011.022,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.022,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler10:59
|HEKTS
|69,20
|1.106.367.781
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|25.305.197
|% 9,92
|
|ORGE
|16,66
|34.466.293
|% 8,60
|
|KRONT
|52,95
|20.249.673
|% 8,55
|
|CEMTS
|37,66
|104.136.879
|% 8,41
|
|KIMMR
|8,00
|2.540.016
|% -9,91
|
|INFO
|9,23
|93.676.487
|% -4,35
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|HTTBT
|17,08
|7.470.526
|% -3,12
|
|SMRTG
|78,85
|122.308.415
|% -2,83
|
|THYAO
|84,25
|2.281.788.599
|% -0,53
|
|SASA
|87,10
|1.803.233.950
|% 2,23
|
|HEKTS
|69,20
|1.106.367.781
|% 9,93
|
|EREGL
|30,54
|703.414.253
|% 0,73
|
|KRDMD
|12,83
|609.796.714
|% 1,10
|
|EKGYO
|4,27
|392.708.984
|% -0,70
|
|ODAS
|7,55
|522.472.242
|% 3,85
|
|YKBNK
|8,09
|390.288.284
|% -0,61
|
|KRDMD
|12,83
|609.796.714
|% 1,10
|
|DOHOL
|5,28
|230.602.475
|% -1,12
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5785
|18,5851
|% 0,01
|
|Euro
|18,2143
|18,2211
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,6892
|20,7930
|% 0,11
|
|Frank
|18,6958
|18,8084
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,03
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-2,89
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.849
|6.913
|-18,00
|
|Yarım
|3.337
|3.380
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,70
|20,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,05
|
|B. Petrol
|94,70
|94,70
|0,28
|