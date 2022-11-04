***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2022 18:15
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.10.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına müteakip TEB Finansman A.Ş.'nin sermayesindeki 71.626.000 adet nama yazılı paya bölünmüş paylardan (i) BNP Paribas Personal Finance S.A.'nın sahibi bulunduğu 61.300.800 adet payın ve (ii) TEB Holding A.Ş.'nin sahibi bulunduğu 10.325.200 adet payın Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından devralınması amacıyla, BNP Paribas Personal Finance S.A., TEB Holding A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 4 Kasım 2022 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu işlem grup içi yeniden yapılandırma kapsamında olup pay devrine ilişkin BDDK, Rekabet Kurumu ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilgili yasal otoritelere başvuruların/bilgilendirmelerin yapılması ve/veya gerekli onayların tamamlanması akabinde, TEB Finansman A.Ş.'nin tek pay sahibi Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076901
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0518,4555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2778
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5179
En Düşük
18,1324
18:051.002,00
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 26,59
|Açılış
|: 1.002,00
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6127
|18,6191
|% 0,02
|
|Euro
|18,4391
|18,4555
|% 1,53
|
|Sterlin
|20,9546
|21,0597
|% 1,19
|
|Frank
|18,5773
|18,6892
|% 1,56
|
|Riyal
|4,9384
|4,9631
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|43,68
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|25,60
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.689
|6.769
|135,00
|
|Yarım
|3.259
|3.312
|68,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,78
|1,30
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,71
|
|B. Petrol
|97,51
|97,51
|2,84
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem