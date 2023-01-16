***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.10.2022 ve 04.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.10.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına müteakip 04.11.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında TEB Finansman A.Ş.'nin sermayesindeki toplam 71.626.000 adet nama yazılı paya bölünmüş paylardan (i) BNP Paribas Personal Finance S.A.'nın sahibi bulunduğu 61.300.800 adet payın ve (ii) TEB Holding A.Ş.'nin sahibi bulunduğu 10.325.200 adet payın Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından devralınması amacıyla, BNP Paribas Personal Finance S.A., TEB Holding A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 04.11.2022 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı duyurulmuştu.Söz konusu işlemin grup içi yeniden yapılandırma kapsamında olduğu pay devrine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu ve ilgili yasal otoritelere başvuruların/bilgilendirmelerin yapılması ve/veya gerekli onayların tamamlanması akabinde, pay devrinin gerçekleştirileceği de duyurulmuştu. Bu kapsamda, pay devrine ilişkin (i) Rekabet Kurumu Başkanlığı'nın E-70922894-120.01.06-54921 sayılı yazısı ve (ii) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-32521522-101.04.02-73994 sayılı yazısı ile başvurularımız olumlu sonuçlanmış ve gerekli onaylar alınmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102657BIST