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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2023 15:58
***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın 28.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında
-2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2022 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.
-Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
-2022 takvim yılı kârının dağıtımı konusunda
2022 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.11,190,603,891.63'den, Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra TL.1,119,060,398.66'lık kısmın ortaklara  TL.9.50'lik kısmın kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılması, bakiye TL.9,821,073,712.98'in ise olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına,
Kârın dağıtımına 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren başlanılmasına ve kâr dağıtımı ile ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme işlemi sonucu taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için TL.645.654.478,29 ve aynı Kanunun Mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme işlemi sonucu amortismana tabi iktisadi kıymetler için TL.1.402.600.098,47 değer artış tutarının olağanüstü yedeklerden pay verilmek suretiyle çıkışının yapılarak oluşturulacak özel fon hesabına aktarılması ve özel fon hesabının kullanılması ile ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine
karar verilmiştir.
-Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
2023 yılı bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmiştir.
-Yönetim Kurulu Üye sayısının 12 (oniki) olarak belirlenmesini ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere tayin ve tespiti ile
Yönetim Kurulu Üyeliklerine:
- Dr. Akın AKBAYGİL
- François Andre Jesualdo BENAROYA
- Ümit LEBLEBİCİ
- Yavuz CANEVİ
- Ayşe AŞARDAĞ
- Nicolas de BAUDINET de COURCELLES
- Hans Wilfried J. BROUCKE
- Özden ODABAŞI
- Ayşe Meral ÇİMENBİÇER
- Didier Albert N. VAN HECKE
- Metin TOĞAY
- Jean-Charles Joseph Gabriel ARANDA
seçilmiştir.
-Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.
-Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için onbeş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 28 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul tutanağı, gündemi, kar dağıtım tablosu ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128535


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