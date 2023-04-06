***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam 50 milyon AVRO tutarında 2 yıl nihai vadeli, "Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı" kredi sözleşmesi imzalamıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133063BIST