***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK22017 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 07.02.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK22017Satışa Başlanma Tarihi 31.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.613.268Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.02.2020Kayıt Tarihi 06.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.02.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 01.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli, TRFTEBK22017 ISIN kodlu, 59.613.268.- TL nominal değerli bononun bugün (07 Şubat 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817604BIST