***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.02.2020 15:12
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBK22017 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK22017
Satışa Başlanma Tarihi 31.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.613.268
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.02.2020
Kayıt Tarihi 06.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 01.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli, TRFTEBK22017 ISIN kodlu, 59.613.268.- TL nominal değerli bononun bugün (07 Şubat 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817604
BIST
16:08121.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -750,80
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.517
16:085,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
16:086,5709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:08301,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,12
|Açılış
|: 301,39
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.468.432
|% 19,97
|
|ARENA
|12,84
|36.770.394
|% 16,62
|
|LINK
|34,00
|29.894.234
|% 15,18
|
|AYCES
|11,59
|6.016.855
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|72.690.642
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,04
|1.408.929
|% -9,25
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|THYAO
|14,59
|707.857.020
|% -1,02
|
|GUSGR
|2,81
|489.070.496
|% 6,04
|
|KRDMD
|2,94
|370.493.764
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|270.501.276
|% -0,63
|
|SODA
|6,48
|258.019.651
|% 1,57
|
|IHLGM
|1,23
|256.341.941
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,81
|489.070.496
|% 6,04
|
|KRDMD
|2,94
|370.493.764
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|240.061.200
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|270.501.276
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7308
|7,7696
|% 0,18
|
|Frank
|6,1113
|6,1481
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5917
|1,5997
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-0,11
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|2,03
|
|Yarım
|961
|985
|0,99
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,49
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,41
|54,41
|-0,52
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