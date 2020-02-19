***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.02.2020 11:46
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 70 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK42080
Satışa Başlanma Tarihi 18.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 133.677.102
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.05.2019 tarihinde 29/715 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 15,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 70 gün vadeli, 133.677.102 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 19.02.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820047
BIST
12:27119.784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 210,24
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.526
12:276,0688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0595
12:276,5569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:27313,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,93
|Açılış
|: 313,66
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,34
|254.923.814
|% 13,61
|
|TSPOR
|7,15
|324.663.356
|% 10,17
|
|ISYAT
|2,62
|79.049.239
|% 10,08
|
|ERSU
|3,50
|15.412.164
|% 7,69
|
|IHEVA
|3,30
|114.895
|% 6,80
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|GLBMD
|2,57
|4.079.058
|% -9,19
|
|GLRYH
|2,18
|30.424.797
|% -6,84
|
|BOSSA
|11,40
|8.864.851
|% -6,17
|
|YKGYO
|3,08
|14.371.046
|% -6,10
|
|GSRAY
|3,59
|517.730.586
|% 1,41
|
|ASELS
|29,28
|437.859.445
|% 0,34
|
|THYAO
|14,96
|437.395.904
|% -0,47
|
|TSPOR
|7,15
|324.663.356
|% 10,17
|
|BJKAS
|3,34
|254.923.814
|% 13,61
|
|GSRAY
|3,59
|517.730.586
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,33
|171.941.223
|% 3,10
|
|MNDRS
|1,94
|212.437.569
|% -2,51
|
|ODAS
|2,30
|213.459.225
|% 0,88
|
|ISGYO
|1,98
|178.590.715
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8491
|7,8885
|% -0,19
|
|Frank
|6,1421
|6,1791
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6123
|1,6204
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,64
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.082
|2.113
|22,00
|
|Tam
|2.069
|2.121
|20,28
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,81
|
|Çeyrek
|502
|513
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,17
|58,17
|0,42
|