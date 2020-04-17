***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK42072 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.04.2020Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK42072Satışa Başlanma Tarihi 18.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 244.958.617Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.04.2020Kayıt Tarihi 16.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.04.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 18-20.02.2020 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 56 gün vadeli, TRFTEBK42072 ISIN kodlu, 244.958.617,- TL nominal değerli bononun bugün (17 Nisan 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838841BIST