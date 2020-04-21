***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.04.2020 10:17
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBK42056 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 69
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK42056
Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 252.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.04.2020
Kayıt Tarihi 20.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 12.02.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 69 gün vadeli, TRFTEBK42056 ISIN kodlu, 252.000.000.- TL nominal değerli bononun bugün (21 Nisan 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839477
BIST
14:4197.909
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.036,64
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:416,9799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9804
En Düşük
6,9352
14:417,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5660
En Düşük
7,5188
14:41373,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -4,90
|Açılış
|: 373,59
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.103.281
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|29.952.033
|% 9,99
|
|PETUN
|19,05
|109.211.983
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.925.781
|% 9,98
|
|ERSU
|4,08
|15.538.363
|% 9,97
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|SALIX
|5,00
|37.444
|% -6,02
|
|ODAS
|1,67
|393.293.445
|% 3,73
|
|GARAN
|8,26
|381.734.677
|% -1,55
|
|ISFIN
|3,34
|365.987.441
|% 0,91
|
|THYAO
|10,48
|357.985.702
|% -1,50
|
|ASELS
|27,02
|356.088.805
|% -1,39
|
|ODAS
|1,67
|393.293.445
|% 3,73
|
|ISFIN
|3,34
|365.987.441
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,49
|202.552.719
|% 7,79
|
|YKBNK
|1,99
|139.947.107
|% -1,00
|
|ISYAT
|2,32
|147.855.011
|% 2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5596
|8,6025
|% -0,48
|
|Frank
|7,1591
|7,2022
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-25,59
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.465
|-19,50
|
|Tam
|2.470
|2.529
|-31,40
|
|Yarım
|1.203
|1.234
|-9,70
|
|Çeyrek
|603
|617
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|14,68
|14,74
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,33
|-0,09
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|B. Petrol
|20,97
|20,97
|-4,60
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