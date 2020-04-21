***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK42056 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.04.2020Vade (Gün Sayısı) 69Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK42056Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 252.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.04.2020Kayıt Tarihi 20.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.04.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 12.02.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 69 gün vadeli, TRFTEBK42056 ISIN kodlu, 252.000.000.- TL nominal değerli bononun bugün (21 Nisan 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839477BIST