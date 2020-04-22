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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.04.2020 09:38
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***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK42015 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK42015
Satışa Başlanma Tarihi 27.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 664.985.616
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.04.2020
Kayıt Tarihi 21.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 28.01.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 85 gün vadeli, TRFTEBK42015 ISIN kodlu, 664.985.616.- TL nominal değerli bononun bugün (22 Nisan 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839730


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KNFRT 11,26 20.309.726 % 9,96  
BIZIM 14,79 40.460.974 % 9,96  
RTALB 13,91 2.131.972 % 9,96  
TKURU 8,52 113.572 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5858 8,6289 % 0,43  
Frank 7,1695 7,2127 % 0,06  
Riyal 1,8468 1,8560 % -0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.694 1.695 8,59  
Altın Gr. 380 380 1,78  
Cumhuriyet 2.436 2.495 11,60  
Tam 2.501 2.560 11,90  
Yarım 1.218 1.250 5,80  
Çeyrek 611 625 2,90  
Gümüş.Ons 14,85 14,89 -0,02  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 -0,00  
B. Petrol 17,56 17,56 -1,77  
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