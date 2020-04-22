***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK42015 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.04.2020Vade (Gün Sayısı) 85Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK42015Satışa Başlanma Tarihi 27.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 664.985.616Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.04.2020Kayıt Tarihi 21.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.04.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 28.01.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 85 gün vadeli, TRFTEBK42015 ISIN kodlu, 664.985.616.- TL nominal değerli bononun bugün (22 Nisan 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839730BIST