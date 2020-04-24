***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.04.2020 15:49
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 42 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 42
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK62039
Satışa Başlanma Tarihi 22.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.858.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarih ve 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 42 gün vadeli, 80.858.000 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 24.04.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840123
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0484
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9953
En Düşük
6,9413
18:057,5526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0630
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5554
En Düşük
7,4741
18:05385,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,06
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.378.295
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.881.856
|% 10,00
|
|ARDYZ
|28,38
|184.331.140
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|5.863.878
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,50
|162.707
|% -9,97
|
|EUYO
|1,45
|17.405.489
|% -9,94
|
|ORMA
|4,32
|96.791
|% -6,70
|
|EGCYH
|0,31
|542.095
|% -6,06
|
|EGCEY
|0,48
|193.305
|% -5,88
|
|SASA
|8,86
|493.342.511
|% 1,61
|
|SOKM
|11,69
|433.017.191
|% 9,97
|
|THYAO
|10,27
|428.860.817
|% -0,96
|
|PETKM
|3,46
|390.638.114
|% 0,87
|
|KOZAA
|11,74
|327.768.504
|% 0,86
|
|ODAS
|1,61
|153.720.670
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|108.031.594
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,22
|83.563.418
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,05
|60.372.364
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,01
|53.441.308
|% -0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5942
|8,6373
|% 0,55
|
|Frank
|7,1409
|7,1839
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-14,84
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.534
|-2,90
|
|Tam
|2.538
|2.600
|-3,00
|
|Yarım
|1.236
|1.269
|-1,50
|
|Çeyrek
|620
|635
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,17
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|21,22
|21,22
|-0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KUTPO
Yüzde 9.88 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 356, 864 adet işlem
-
17:58GUSGR
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 233, 356 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 352, 58 artarak (% 0.38 ) 92, 714
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, ARTI, UFUK, RODRG, EGCYO, TKURU, EKIZ, ALYAG, MEMSA, VANGD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, NUHCM, EGCYH, ORMA