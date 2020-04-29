***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.04.2020 14:11
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 84 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK72020
Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 377.499.539
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarih ve 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 84 gün vadeli, 377.499.539 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 29.04.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841095
BIST
14:01101.076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 368,89
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.579
14:016,9852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
14:017,5777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
14:01382,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,39
|Açılış
|: 382,53
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,29
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|25,30
|1.032.860
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.460.054
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|137.222.220
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.573.935
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|69.078
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|IHGZT
|3,93
|307.039
|% -7,96
|
|DENGE
|1,31
|430.449
|% -6,43
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,48
|613.760.940
|% 5,10
|
|SOKM
|11,81
|449.257.010
|% -2,40
|
|THYAO
|10,53
|300.911.255
|% -1,13
|
|MPARK
|15,64
|279.010.395
|% -4,05
|
|GARAN
|8,36
|258.541.199
|% 0,60
|
|ODAS
|1,79
|231.181.019
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,11
|128.364.240
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|112.088.250
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.460.054
|% 10,00
|
|PETKM
|3,53
|254.405.945
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6307
|8,6739
|% -0,27
|
|Frank
|7,1370
|7,1800
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-3,36
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-6,20
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-6,30
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-3,10
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,56
|23,56
|0,82
|