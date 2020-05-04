***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.05.2020 11:56
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBK52014 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK52014
Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.880.931
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.05.2020
Kayıt Tarihi 30.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 03.02.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTEBK52014 ISIN kodlu, 60.880.931.- TL nominal değerli bononun bugün (04 Mayıs 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842185
BIST
13:2599.498
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -1.611,63
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
13:257,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
13:257,6852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
13:25385,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,25
|Açılış
|: 385,76
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|23.134.414
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.130.654
|% 10,00
|
|SERVE
|4,62
|737.690
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|21.281.182
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|11.379.778
|% 9,98
|
|ULUUN
|11,43
|1.345.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|530.978
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.297.269
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,90
|317.120
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|257.211
|% -10,00
|
|GARAN
|8,17
|333.690.312
|% -2,04
|
|GSRAY
|2,69
|307.957.248
|% 4,26
|
|TSPOR
|5,64
|301.607.934
|% 6,42
|
|AFYON
|2,94
|242.223.765
|% 9,70
|
|ASELS
|26,60
|226.636.611
|% -1,99
|
|GSRAY
|2,69
|307.957.248
|% 4,26
|
|AFYON
|2,94
|242.223.765
|% 9,70
|
|ODAS
|1,79
|145.549.626
|% 0,00
|
|AVOD
|2,82
|207.486.885
|% 7,22
|
|DOHOL
|1,84
|108.876.891
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6995
|8,7431
|% -0,35
|
|Frank
|7,2548
|7,2985
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8641
|1,8735
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|7,67
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.527
|13,60
|
|Tam
|2.550
|2.589
|14,00
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|6,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|25,82
|25,82
|-0,62
|