***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK52014 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.05.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK52014Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.880.931Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.05.2020Kayıt Tarihi 30.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.05.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 03.02.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTEBK52014 ISIN kodlu, 60.880.931.- TL nominal değerli bononun bugün (04 Mayıs 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842185BIST