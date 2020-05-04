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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.05.2020 17:06
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 93 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK82029
Satışa Başlanma Tarihi 30.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.573.804
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarih ve 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 93 gün vadeli, 53.573.804 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 04.05.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842301


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 11,44 13.731.375 % 10,00  
OSTIM 2,09 51.874.957 % 10,00  
TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
DOBUR 8,69 7.324.530 % 10,00  
MRDIN 6,16 24.609.137 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7305 8,7743 % 0,00  
Frank 7,2765 7,3204 % 0,21  
Riyal 1,8704 1,8798 % 0,55  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.707 5,76  
Altın Gr. 386 386 2,93  
Cumhuriyet 2.474 2.532 18,50  
Tam 2.551 2.594 19,00  
Yarım 1.237 1.268 9,30  
Çeyrek 620 634 4,60  
Gümüş.Ons 14,83 14,85 -0,15  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,01  
B. Petrol 26,25 26,25 -0,19  
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