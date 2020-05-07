***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.05.2020 09:49
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin ihraç edilen 70 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK72038
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.050.724.115
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarihinde 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 70 gün vadeli, 1.050.724.115 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 08.05.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843239
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
0
En Düşük
0
18:057,2440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0448
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
18:057,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0588
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
18:05392,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,85
|Açılış
|: 392,15
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,11
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|66,10
|120.036.729
|% 498,08
|
|CMENT
|19,92
|8.047.317
|% 0,00
|
|DGATE
|8,70
|40.314.091
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|67.746.488
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,65
|35.621.389
|% 0,00
|
|CMENT
|19,92
|8.047.317
|% 0,00
|
|DGATE
|8,70
|40.314.091
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|67.746.488
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,65
|35.621.389
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,54
|12.749.211
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 0,00
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9453
|8,9902
|% 0,97
|
|Frank
|7,4028
|7,4474
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9235
|1,9331
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|0,10
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.555
|6,00
|
|Tam
|2.574
|2.622
|6,10
|
|Yarım
|1.256
|1.281
|3,00
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|29,55
|29,55
|-0,17
|