***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.05.2020 11:50
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 59 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
12:3398.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 860,38
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.729
En Düşük
97.740
12:337,0333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0398
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:337,6123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0370
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:33385,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,77
|Açılış
|: 385,26
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.548
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,75
|47.954.162
|% -5,50
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|ERSU
|4,84
|6.154.371
|% -4,35
|
|SEYKM
|11,03
|19.180.320
|% -4,34
|
|ECILC
|5,31
|411.032.577
|% 7,71
|
|ISFIN
|3,78
|345.297.072
|% -3,08
|
|ALKIM
|15,93
|309.429.049
|% 9,94
|
|MGROS
|33,28
|273.387.381
|% 5,32
|
|PETKM
|3,66
|264.599.705
|% -2,14
|
|IHLGM
|1,19
|167.341.958
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|67.356.686
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,40
|252.262.841
|% 2,13
|
|ISFIN
|3,78
|345.297.072
|% -3,08
|
|CEMAS
|1,08
|93.601.592
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6427
|8,6861
|% -0,62
|
|Frank
|7,2049
|7,2483
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8656
|1,8750
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,96
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.524
|-13,50
|
|Tam
|2.554
|2.590
|-13,90
|
|Yarım
|1.247
|1.266
|-6,80
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|0,46
|