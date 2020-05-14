***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK52022 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.05.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK52022Satışa Başlanma Tarihi 13.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 268.513.555Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.05.2020Kayıt Tarihi 13.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.05.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 14.02.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli, TRFTEBK52022 ISIN kodlu, 268.513.555.- TL nominal değerli bononun bugün (14 Mayıs 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844898BIST