***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.06.2020 10:22
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin ihraç edilen 273 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,35000
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,42582
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK32115
Satışa Başlanma Tarihi 02.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.794.749.264
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 2,35 65.676.607,7
2 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 2,35 65.676.607,7
3 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 2,35 65.676.607,7
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 2.794.749.264
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarihinde 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 273 gün vadeli, 2.794.749.264 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849362
BIST