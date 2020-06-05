***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.06.2020 12:15
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBK62039 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 23.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 42
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK62039
Satışa Başlanma Tarihi 22.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.858.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.06.2020
Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 24.04.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 42 gün vadeli, TRFTEBK62039 ISIN kodlu, 80.858.000.- TL nominal değerli bononun bugün (05 Haziran 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849380
BIST
13:34109.709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 171,86
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
13:346,7748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7748
En Düşük
6,7351
13:347,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0121
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
13:34371,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,81
|Açılış
|: 371,37
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|236.863
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.771.051
|% 9,98
|
|IZTAR
|5,85
|3.211.131
|% 9,96
|
|AYCES
|31,40
|1.619.047
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,08
|18.902.221
|% 9,93
|
|YONGA
|24,38
|240.533
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|2.310.912
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|12.517.235
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|191.477
|% -7,94
|
|SRVGY
|17,31
|4.473.002
|% -6,89
|
|THYAO
|12,73
|544.934.246
|% 1,11
|
|GARAN
|8,14
|379.869.330
|% 0,00
|
|TUPRS
|88,75
|325.818.818
|% 2,54
|
|PETKM
|3,79
|296.719.559
|% -1,81
|
|BIMAS
|68,10
|224.089.894
|% -1,30
|
|PETKM
|3,79
|296.719.559
|% -1,81
|
|EKGYO
|1,63
|108.547.463
|% -1,81
|
|CEMAS
|1,24
|74.768.859
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,32
|71.769.186
|% -2,22
|
|MNDRS
|2,80
|145.916.374
|% 9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5274
|8,5702
|% 0,56
|
|Frank
|7,0379
|7,0803
|% 0,00
|
|Riyal
|1,7985
|1,8075
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-8,65
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.436
|-11,40
|
|Tam
|2.478
|2.503
|-15,50
|
|Yarım
|1.209
|1.224
|-5,70
|
|Çeyrek
|605
|612
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|1,29
|