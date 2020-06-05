***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK62039 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 23.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.06.2020Vade (Gün Sayısı) 42Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK62039Satışa Başlanma Tarihi 22.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.858.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.06.2020Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 24.04.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 42 gün vadeli, TRFTEBK62039 ISIN kodlu, 80.858.000.- TL nominal değerli bononun bugün (05 Haziran 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849380BIST