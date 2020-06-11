***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.06.2020 11:34
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 242 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 242
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK22116
Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.912.472
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarih ve 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 242 gün vadeli, 400.912.472 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 11.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850603
BIST
13:29109.732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -46,99
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
13:296,7981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,7990
En Düşük
6,7686
13:297,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
13:29378,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,22
|Açılış
|: 378,49
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.329.717
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|137.988.553
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|126.728.317
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,80
|54.586.989
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.074,00
|1.500.187
|% 9,97
|
|FORMT
|3,58
|6.435.809
|% -9,82
|
|TKURU
|17,11
|122.652
|% -7,41
|
|SALIX
|10,29
|236.711
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|10.190.579
|% -5,92
|
|METAL
|1,17
|110.998
|% -5,65
|
|EKGYO
|1,96
|901.100.382
|% 0,51
|
|ASELS
|32,46
|571.137.614
|% 0,81
|
|PETKM
|3,89
|483.922.373
|% 2,37
|
|GARAN
|8,10
|403.966.000
|% -1,10
|
|IHLGM
|1,66
|380.788.956
|% 9,21
|
|EKGYO
|1,96
|901.100.382
|% 0,51
|
|IHLGM
|1,66
|380.788.956
|% 9,21
|
|TSKB
|1,21
|153.686.995
|% 1,68
|
|ODAS
|2,07
|261.423.766
|% 2,48
|
|PETKM
|3,89
|483.922.373
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5993
|8,6425
|% -0,10
|
|Frank
|7,1876
|7,2309
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8061
|1,8151
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-6,52
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.475
|-7,70
|
|Tam
|2.522
|2.543
|-7,80
|
|Yarım
|1.231
|1.241
|-1,90
|
|Çeyrek
|615
|621
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,91
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,55
|40,55
|-1,18
|