***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.06.2020 10:31
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 248 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 248
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK22124
Satışa Başlanma Tarihi 11.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 319.771.469
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarih ve 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 248 gün vadeli, 319.771.469 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 12.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850891
BIST
11:49109.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 248,08
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.425
En Düşük
107.833
11:496,8299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
11:497,7372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
11:49380,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,68
|Açılış
|: 380,71
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|54.803.873
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|24.543.824
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.531.330
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|DAGHL
|11,49
|2.076.274
|% 8,81
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|5,99
|414.981.793
|% 4,90
|
|ASELS
|32,40
|359.434.612
|% 0,50
|
|GARAN
|8,15
|345.837.757
|% -0,12
|
|PETKM
|3,96
|292.055.528
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,95
|273.998.730
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,60
|240.071.835
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,95
|273.998.730
|% 0,52
|
|TSKB
|1,27
|145.753.324
|% 2,42
|
|IEYHO
|0,74
|68.821.375
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|81.717.116
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6034
|8,6465
|% 0,09
|
|Frank
|7,1937
|7,2371
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8141
|1,8232
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|7,84
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|3,50
|
|Tam
|2.536
|2.558
|3,60
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,80
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,16
|38,16
|-0,39
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