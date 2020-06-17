***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 250 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.02.2021Vade (Gün Sayısı) 250Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK22132Satışa Başlanma Tarihi 16.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 47.732.365Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarih ve 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 250 gün vadeli, 47.732.365 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 17.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851492BIST