***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.06.2020 10:00
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 250 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 250
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK22132
Satışa Başlanma Tarihi 16.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 47.732.365
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarih ve 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 250 gün vadeli, 47.732.365 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 17.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851492
BIST