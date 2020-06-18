***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.06.2020 09:55
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin ihraç edilen 273 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,35000
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,42582
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK32131
Satışa Başlanma Tarihi 15.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 401.041.543
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 2,35 9.424.476,26
2 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 2,35 9.424.476,26
3 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 2,35 9.424.476,26
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 401.041.543
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarihinde 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 273 gün vadeli, 401.041.543 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 19.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851757
BIST