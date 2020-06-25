Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.06.2020 10:32
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin ihraç edilen 300 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 300
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,78900
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,59950
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK42114
Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 266.182.279
Kupon Sayısı 10

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,789 2.100.178,18
2 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 0,789 2.100.178,18
3 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 0,789 2.100.178,18
4 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 0,789 2.100.178,18
5 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 0,789 2.100.178,18
6 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 0,789 2.100.178,18
7 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 0,789 2.100.178,18
8 22.02.2021 19.02.2021 22.02.2021 0,789 2.100.178,18
9 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 0,789 2.100.178,18
10 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 0,789 2.100.178,18
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 266.182.279

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarihinde 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 300 gün vadeli, 266.182.279 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 26.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852784


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:14114.806
Değişim :  0,31% |  357,52
Açılış :  114.392  
Önceki Kapanış :  114.449  
En Yüksek
114.861 En Düşük
113.420
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,34 100.128.840 % 9,88  
NUGYO 4,76 23.374.301 % 8,18  
KSTUR 52,95 19.697 % 8,06  
BASCM 3,90 179.693 % 8,03  
KPHOL 3,70 12.436 % 7,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5016 8,5442 % 0,19  
Frank 7,2005 7,2439 % 0,02  
Riyal 1,8229 1,8320 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.765 3,06  
Altın Gr. 389 389 0,52  
Cumhuriyet 2.517 2.537 0,70  
Tam 2.591 2.603 2,70  
Yarım 1.259 1.273 1,30  
Çeyrek 629 637 0,60  
Gümüş.Ons 17,59 17,63 0,11  
Gümüş Gr. 3,87 3,89 0,03  
B. Petrol 40,21 40,21 -0,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru