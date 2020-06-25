***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.06.2020 14:27
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 273 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK32149
Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarih ve 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 273 gün vadeli, 161.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 25.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852825
BIST
15:45114.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -365,55
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
15:456,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
15:457,6925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0260
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
15:45388,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 388,05
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|GEREL
|5,22
|22.353.437
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.355.687
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|AYEN
|4,82
|252.184.090
|% 9,30
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|145.146.312
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,16
|67.095.256
|% -7,27
|
|GUSGR
|4,41
|955.679.626
|% -6,17
|
|GARAN
|8,21
|835.214.325
|% 0,24
|
|HALKB
|6,32
|737.868.246
|% 3,10
|
|KRDMD
|3,04
|702.439.151
|% -3,18
|
|VAKBN
|5,11
|609.889.821
|% 0,59
|
|CEMAS
|1,52
|584.323.520
|% 6,29
|
|IEYHO
|0,94
|318.987.298
|% 5,62
|
|EKGYO
|1,90
|469.532.696
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|702.700.802
|% -3,18
|
|GUSGR
|4,40
|958.424.382
|% -6,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4886
|8,5312
|% 0,04
|
|Frank
|7,1882
|7,2315
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-4,75
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.611
|-13,00
|
|Tam
|2.583
|2.595
|-5,40
|
|Yarım
|1.255
|1.269
|-2,70
|
|Çeyrek
|627
|635
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,68
|39,68
|-0,63
|