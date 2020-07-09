***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin ihraç edilen 384 gün vadeli tahvilin satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 29.07.2021Vade (Gün Sayısı) 384Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 0,85000Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,69531Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTEBK72122Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.470.186Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.08.2020 10.08.2020 11.08.2020 0,85 173.996,582 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 0,85 173.996,583 14.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 0,85 173.996,584 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,85 173.996,585 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 0,85 173.996,586 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 0,85 173.996,587 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 0,85 173.996,588 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 0,85 173.996,589 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 0,85 173.996,5810 26.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 0,85 173.996,5811 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 0,85 173.996,5812 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 0,85 173.996,58Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 20.470.186* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarihinde 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 384 gün vadeli, 20.470.186 Türk Lirası nominal değerdeki tahvilin satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 10.07.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858123BIST