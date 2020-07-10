***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK72053 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.07.2020Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK72053Satışa Başlanma Tarihi 14.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 166.215.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.07.2020Kayıt Tarihi 09.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.07.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 15.05.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 56 gün vadeli, TRFTEBK72053 ISIN kodlu, 166.215.000.- TL nominal değerli bononun bugün (10 Temmuz 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858767BIST