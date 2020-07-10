***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK72046 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 23.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.07.2020Vade (Gün Sayısı) 59Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK72046Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 74.267.120Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.07.2020Kayıt Tarihi 09.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.07.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 12.05.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 59 gün vadeli, TRFTEBK72046 ISIN kodlu, 74.267.120.- TL nominal değerli bononun bugün (10 Temmuz 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858768BIST