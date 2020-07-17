***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK72038 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 23.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.07.2020Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBK72038Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.050.724.115Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.07.2020Kayıt Tarihi 16.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.07.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 04-06.05.2020 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFTEBK72038 ISIN kodlu, 1.050.724.115,- TL nominal değerli bononun bugün (17 Temmuz 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860263BIST