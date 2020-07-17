***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.07.2020 16:07
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBK72038 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 23.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK72038
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.050.724.115
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.07.2020
Kayıt Tarihi 16.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 04-06.05.2020 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFTEBK72038 ISIN kodlu, 1.050.724.115,- TL nominal değerli bononun bugün (17 Temmuz 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860263
BIST