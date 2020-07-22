***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.07.2020 11:44
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBK72020 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 23.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK72020
Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 377.499.539
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.07.2020
Kayıt Tarihi 21.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 29.04.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 84 gün vadeli, TRFTEBK72020 ISIN kodlu, 377.499.539.- TL nominal değerli bononun bugün (22 Temmuz 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861113
BIST
13:46118.689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 647,17
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:466,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:467,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0610
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
13:46408,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,86
|Açılış
|: 408,78
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.489.563
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.906.133
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.394.830
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.354.905
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|41,50
|83.974.513
|% -9,86
|
|CASA
|21,90
|6.594
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,38
|3.455.180.388
|% 5,31
|
|ASELS
|33,24
|1.012.694.613
|% 2,78
|
|GARAN
|8,00
|617.256.711
|% 0,76
|
|AFYON
|4,76
|428.526.955
|% 2,15
|
|KRDMD
|3,09
|348.972.979
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,38
|3.455.180.388
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,09
|348.972.979
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,76
|193.351.049
|% 0,57
|
|CEMAS
|1,76
|188.623.896
|% 1,15
|
|AFYON
|4,76
|428.526.955
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6505
|8,6939
|% -0,08
|
|Frank
|7,3101
|7,3541
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8195
|1,8286
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,36
|
|Altın Gr.
|408
|409
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.656
|2.678
|32,00
|
|Tam
|2.736
|2.748
|32,80
|
|Yarım
|1.328
|1.344
|16,00
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,52
|