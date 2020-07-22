***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK72020 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 23.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.07.2020Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK72020Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 377.499.539Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.07.2020Kayıt Tarihi 21.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.07.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 29.04.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 84 gün vadeli, TRFTEBK72020 ISIN kodlu, 377.499.539.- TL nominal değerli bononun bugün (22 Temmuz 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861113BIST