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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.07.2020 11:44
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK72020 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 23.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK72020
Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 377.499.539
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.07.2020
Kayıt Tarihi 21.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 29.04.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 84 gün vadeli, TRFTEBK72020 ISIN kodlu, 377.499.539.- TL nominal değerli bononun bugün (22 Temmuz 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861113


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 47,52 84.489.563 % 10,00  
PKENT 539,00 6.906.133 % 10,00  
YONGA 31,94 644.932 % 9,99  
QNBFL 101,60 4.394.830 % 9,96  
FRIGO 26,94 692.223 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6505 8,6939 % -0,08  
Frank 7,3101 7,3541 % 0,45  
Riyal 1,8195 1,8286 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 17,36  
Altın Gr. 408 409 4,74  
Cumhuriyet 2.656 2.678 32,00  
Tam 2.736 2.748 32,80  
Yarım 1.328 1.344 16,00  
Çeyrek 666 673 8,00  
Gümüş.Ons 22,03 22,07 0,75  
Gümüş Gr. 4,81 4,82 0,15  
B. Petrol 43,80 43,80 -0,52  
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