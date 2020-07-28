***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.07.2020 15:26
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli olarak satışı gerçekleştirilen 210 gün vadeli finansman bonosu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK22157
Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.695.955
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarih ve 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen 210 gün vadeli, 105.695.955- Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 28.07.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862422
BIST
16:241.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -18,30
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:246,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0882
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:248,1611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0965
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:24432,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,53
|Açılış
|: 432,57
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|66.376.971
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.102.239
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.556.215
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.376.868
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.506.895
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.358.831
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,72
|2.133.046.094
|% 0,11
|
|GUSGR
|6,17
|1.718.450.798
|% 9,01
|
|KRDMD
|3,12
|1.102.369.008
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,28
|928.402.721
|% -1,72
|
|GARAN
|7,52
|912.918.890
|% -3,22
|
|EKGYO
|2,28
|928.402.721
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,12
|1.102.369.008
|% 0,32
|
|GUSGR
|6,17
|1.718.450.798
|% 9,01
|
|IHLAS
|0,93
|269.482.994
|% -6,06
|
|GSDHO
|2,66
|475.768.916
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9151
|8,9598
|% 1,06
|
|Frank
|7,5437
|7,5891
|% 1,43
|
|Riyal
|1,8445
|1,8537
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-7,82
|
|Altın Gr.
|432
|432
|2,87
|
|Cumhuriyet
|2.831
|2.866
|38,70
|
|Tam
|2.916
|2.947
|39,80
|
|Yarım
|1.415
|1.438
|19,40
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,33
|-0,10
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:38KLNMA
Yüzde -5.82 oranında düşüşle 48.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 966 adet işlem
-
16:37MERKO
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 103, 224 adet işlem
-
16:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 37 kaybederek (% -1.88 ) 1, 325
-
16:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, GUSGR
-
16:36XU100
Endeks 1, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 56 altında . İşlem hacmi 17, 849.00 milyon TL de