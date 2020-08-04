***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Özel Sektör Tahvili kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 09.07.2021Vade (Gün Sayısı) 372Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 0,80700Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,50177Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTEBK72114Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.771.028Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 0,807 240.252,2 Evet2 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 0,807 240.252,23 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 0,807 240.252,24 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 0,807 240.252,25 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 0,807 240.252,26 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 0,807 240.252,27 04.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 0,807 240.252,28 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 0,807 240.252,29 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 0,807 240.252,210 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 0,807 240.252,211 08.06.2021 07.06.2021 08.06.2021 0,807 240.252,212 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 0,807 240.252,2Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 29.771.028* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 29.771.028 TL nominal değerli, 372 gün vadeli, TRSTEBK72114 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi 04 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864707BIST