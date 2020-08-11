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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.08.2020 10:32
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK82011 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.ntolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK82011
Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 686.234.452
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.08.2020
Kayıt Tarihi 10.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.08.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 22.04.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 111 gün vadeli, TRFTEBK82011 ISIN kodlu, 686.234.452.- TL nominal değerli bononun bugün (11 Ağustos 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867864


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MEGAP 3,70 254.745 % 12,12  
MEGAP 3,70 254.745 % 12,12  
RTALB 62,70 75.151.455 % 10,00  
HALKS 3,41 45.854 % 10,00  
KENT 1.720,60 313.149 % 10,00  
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10:49 Alış Satış %  
Dolar 7,3008 7,3058 % -0,43  
Euro 8,5785 8,5884 % -0,32  
Sterlin 9,5114 9,5591 % -0,55  
Frank 7,9399 7,9878 % -0,52  
Riyal 1,9396 1,9493 % -0,58  
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10:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.996 -31,85  
Altın Gr. 469 469 -9,53  
Cumhuriyet 3.215 3.263 -21,00  
Tam 3.196 3.279 -21,17  
Yarım 1.545 1.586 -10,24  
Çeyrek 775 793 -5,12  
Gümüş.Ons 28,11 28,14 -1,01  
Gümüş Gr. 6,60 6,60 -0,28  
B. Petrol 45,22 45,22 0,23  
Seans Raporu 10:49
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