***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.08.2020 10:32
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBK82011 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.ntolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK82011
Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 686.234.452
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.08.2020
Kayıt Tarihi 10.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.08.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 22.04.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 111 gün vadeli, TRFTEBK82011 ISIN kodlu, 686.234.452.- TL nominal değerli bononun bugün (11 Ağustos 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867864
BIST
10:511.095
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 19,86
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.096
En Düşük
1.082
10:517,3056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0321
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:518,5861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0296
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:51468,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -9,50
|Açılış
|: 468,95
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
467,84
BIST En Aktif Hisseler10:49
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|RTALB
|62,70
|75.151.455
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.344.086
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,64
|545.251.853
|% 3,38
|
|EKGYO
|2,00
|286.307.996
|% 1,01
|
|GUSGR
|5,70
|172.655.733
|% 2,52
|
|SISE
|6,06
|146.308.501
|% 1,85
|
|BIMAS
|66,00
|141.524.106
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,00
|286.307.996
|% 1,01
|
|KARSN
|3,09
|139.025.764
|% 5,46
|
|TSKB
|1,09
|41.184.317
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,08
|65.265.582
|% 1,96
|
|GUSGR
|5,70
|172.655.733
|% 2,52
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3008
|7,3058
|% -0,43
|
|Euro
|8,5785
|8,5884
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,5114
|9,5591
|% -0,55
|
|Frank
|7,9399
|7,9878
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9396
|1,9493
|% -0,58
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-31,85
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,11
|28,14
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,28
|
|B. Petrol
|45,22
|45,22
|0,23
|
Seans Raporu
10:49
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11:01XU030
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