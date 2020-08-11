***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK82011 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.ntoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK82011Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 686.234.452Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.08.2020Kayıt Tarihi 10.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.08.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 22.04.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 111 gün vadeli, TRFTEBK82011 ISIN kodlu, 686.234.452.- TL nominal değerli bononun bugün (11 Ağustos 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867864BIST